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    13 июля 2020, 20:37

    Адвокат высказался за то, чтобы процесс по делу Хачатурян был открытым

    Артур Блянихов

    Адвокат Дмитрий Краснов обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что дело сестер Хачатурян об убийстве собственного отца снова передали в суд.

    По мнению юриста, снижение общественного резонанса и градуса внимания к делу сказывается. Острота дела снялась и процесс перестал быть общественно интересным.

    «Я бы на месте адвоката и девушек настаивал, чтобы процесс не был закрытый», — обратил внимание собеседник информагентства.

    По его словам, он бы постарался привлечь внимание прессы и общественности к процессу, чтобы суд принял справедливое решение, невзирая на многие вопросы, которые присутствуют в деле сестер Хачатурян.