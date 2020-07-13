Адвокат высказался за то, чтобы процесс по делу Хачатурян был открытым

По мнению юриста, снижение общественного резонанса и градуса внимания к делу сказывается. Острота дела снялась и процесс перестал быть общественно интересным.

«Я бы на месте адвоката и девушек настаивал, чтобы процесс не был закрытый», — обратил внимание собеседник информагентства.

По его словам, он бы постарался привлечь внимание прессы и общественности к процессу, чтобы суд принял справедливое решение, невзирая на многие вопросы, которые присутствуют в деле сестер Хачатурян.