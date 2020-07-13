Адвокат высказался за то, чтобы процесс по делу Хачатурян был открытым
Адвокат Дмитрий Краснов обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что дело сестер Хачатурян об убийстве собственного отца снова передали в суд.
По мнению юриста, снижение общественного резонанса и градуса внимания к делу сказывается. Острота дела снялась и процесс перестал быть общественно интересным.
«Я бы на месте адвоката и девушек настаивал, чтобы процесс не был закрытый», — обратил внимание собеседник информагентства.
По его словам, он бы постарался привлечь внимание прессы и общественности к процессу, чтобы суд принял справедливое решение, невзирая на многие вопросы, которые присутствуют в деле сестер Хачатурян.