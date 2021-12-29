Адвокат высказалась по поводу возможного снятия моратория на смертную казнь в России

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о возможности снятия действующего в России моратория на смертную казнь. Его слова прокомментировала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, написал RT.

Эксперт считает, что в России могут снять мораторий на смертную казнь из-за террористов.

«Для России и всего мира наибольшую опасность представляют террористические организации, террористическое движение, поэтому я не исключаю, что в отношении террористов, чья вина будет доказана, будет снят мораторий на смертную казнь», — сообщила Ярмуш.

В отношении педофилов и других преступников Ярмуш полагает, что вводить смертную казнь не стоит. По ее словам, бывали случаи, когда в России осуждали невиновного человека.

«Другие преступления, например, сексуального характера, педофилы и так далее… Я бы остереглась вводить смертную казнь. Пожизненное заключение — безусловно, но были ошибки. Бывает так, что складываются обстоятельства, при которых невинный человек может быть осужден», — заключила адвокат.