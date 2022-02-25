Адвокат высказалась об отравлении барием в петербургском медцентре

Управляющий партнер Адвокатского бюро «ONEGINGROUP — Медицинская адвокатура» Ольга Зиновьева обсудила с сайтом Pravda.ru массовое отравление барием, которое произошло в «Городском консультативно-диагностическом центре № 1» в Санкт-Петербурге.

Зиновьева заметила, что произошедшее является одним из крупнейших происшествий в медицинской сфере Петербурга за последнее время.

«Самое трагичное, что здесь нет какого-то, я даже не знаю, как выразиться корректно, когда человек приходит на рутинное диагностическое исследование, заботясь о здоровье, и когда ему назначают достаточно безопасный препарат, и погибать нелепо, особенно по чьему-то недогляду», — отметила собеседница издания.