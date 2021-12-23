Адвокат Волкова предложила чипировать осужденных за педофилию

Осужденных за сексуальное насилие над детьми нужно чипировать, чтобы была возможность отслеживать их перемещения. Такое мнение выразила в эфире Медиагруппы «Патриот» адвокат Виолетта Волкова, написала «Экономика сегодня».

По ее мнению, это необходимо для безопасности детей.

«Да, кто-то будет говорить о нарушении конституционных прав, но с другой стороны, учитывая, что у нашего общества, а тем более у детей — потенциальных жертв — тоже есть свои права, я думаю, что такое чипирование, оно впишется. Чтобы было видно, где он перемещается, ну по типу как носят сейчас электронные браслеты», — считает юрист.

Она добавила, что вводить обязательный пожизненный срок для педофилов не нужно, поскольку преступники могут начать убивать жертв, чтобы избежать наказания.