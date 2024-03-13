Общество 13 марта 2024, 12:04 Адвокат Власова: не полученные в срок отпускные — повод требовать компенсацию

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Адвокат Ольга Власова рассказала о малоизвестных правах россиян на отпуск. Трудовой кодекс предусматривает возможность оплачиваемого освобождения от работы не менее чем на 28 суток в году, напомнила эксперт в беседе с Lenta.ru.

Она также отметила, что отпускные сотрудник должен получить за три дня до начала официального отдыха. В противном случае человек имеет все основания для требования компенсации от нанимателя.

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То же самое касается и ситуаций, когда отпуск не был использован, добавили «Известия».