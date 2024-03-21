Общество 21 марта 2024, 13:48 Адвокат Власова напомнила, что за некачественные услуги ЖКХ можно не платить

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Есть несколько способов законно не платить долги за ЖКХ. Об этом Life рассказала председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры», кандидат юридических наук Ольга Власова.

Она отметила, что, во-первых, собственник вправе требовать перерасчет при предоставлении некачественных услуг. Ржавая или едва теплая вода из крана с горячей — как раз такие ситуации. Нужно зафиксировать нарушение и обратиться в суд. Кроме того, собственник не обязан оплачивать долг, если квитанцию принесли с опозданием.

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«В случае, когда услуги были оказаны, но собственник не получил квитанцию вовремя, необходимо проверить информацию в системе ГИС ЖКХ или обратиться в УК. Если данные в системе появились с опозданием, юристы рекомендуют фиксировать факт задержки», — добавила Власова.

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