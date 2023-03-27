Общество 27 марта 2023, 14:40 Адвокат Виктория Данильченко рассказала, как исключить недостойного наследника из завещания

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Признать наследника недостойным и исключить его из завещания можно только через суд. Об этом «Газете.ru» рассказала рассказала адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко.

Недостойным можно признать человека, который обманом или угрозами попал в завещание. Любые незаконные действия могут быть основанием для обращения в высшую инстанцию.

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«Это может быть подделка, уничтожение или хищение завещания, понуждение наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждение наследников к отказу от наследства», — сказала Виктория Данильченко.

Но эти факты придется доказать. Если суд установит и подтвердит их, завещание признают недействительным. После этого нотариус исключит недостойного наследника из документа.

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