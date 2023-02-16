Общество 16 февраля 2023, 16:44 Адвокат Ветров объяснил как быть, если ребенка травят в школе Адвокат Ветров: можно пойти прямиком к директору образовательного учреждения

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Адвокат, председатель Совета отцов в Ростове-на-Дону Игорь Ветров в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал как действовать родителям в случае школьного буллинга в отношении ребенка.

В первую очередь адвокат посоветовал не игнорировать проблему, если родители заметили подавленное настроение у ребенка после школы.

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«Ни в коем случае нельзя ее игнорировать, считая, что буллинг это что-то „несерьезное“. Постарайтесь узнать у ребенка все подробности: почему, на его взгляд, его травят, кто травит, в чем выражается травля», — сказал Ветров.

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После получения нужной информации нужно идти прямиком к директору образовательного учреждения. Можно показать ему скриншоты переписки в социальных сетях, видеозаписи, или доказательства того, что ребенка били.

Если директор отказывается помогать и вызвать родителей обидчика ребенка в школу, необходимо написать заявление в местную комиссию по делам несовершеннолетних или обратиться в правоохранительные органы, резюмировал Ветров.