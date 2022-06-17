Адвокат Вашурина рассказала, как получить алименты на внебрачного ребенка

Адвокат Виктория Вашурина рассказала, как получить алименты от отца ребенка, если родители не были в браке. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Она уточнила, что в первую очередь надо подать заявления в суд на установление отцовства и на алименты. Адвокат рассказала, что мужчины часто платят небольшую сумму с официальной зарплаты, хотя реальный доход у них выше. Чтобы добиться увеличения выплат, необходимо установить сумму денег на всех его счетах, количество ценных бумаг и других активов, а также наличие недвижимости, которую он приобретал за последние годы.

«Установить наличие и количество объектов недвижимости можно через Росреестр, подав соответствующий запрос и заплатив до одной тысячи рублей за указание собственников объекта. Со счетами сложнее, но служба судебных приставов может это установить», — рассказала Вашурина.

Также она отметила, что можно выяснить, делал ли отец ребенка дорогостоящие покупки за последнее время. Но чтобы это могло быть доказательством в суде, необходимо иметь их документальное подтверждение.