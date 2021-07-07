Адвокат указал на попытки Эдварда Била ввести суд в заблуждение

Потерпевшая в ДТП с Эдвардом Билом Екатерина Маничкина будет обращаться в суд для взыскания с блогера компенсации. Об этом «360» сообщила адвокат Маничкиной Екатерина Гордон.

По словам юриста, пострадавшей по делу о ДТП проходит только Мария Артемова, которая получила серьезные травмы. Кроме того, это дело было выделено в особое производство, поэтому ее клиентка не может выступить там как свидетель.

«Хотя мы бы с удовольствием пояснили, что суд вводят в в заблуждение, когда говорят о том, что Бил урегулировал ситуацию со всеми участниками ДТП», — подчеркнула Гордон.

Она отметила, что защита блогера на первом этапе даже заявляла, что они готовы купить Маничкиной альтернативную или новую машину. Та даже сначала в это поверила. Но, как подчеркнула адвокат, все эти заявления делались только с одной целью — снять медийное напряжение.

«Теперь мы обращаемся с гражданским иском для компенсации. Для подтверждения суммы нам нужно будет проводить судебную проверку, чтобы получить доступ к машине, которая находится на хранении, и пройти экспертизу», — добавила она.

Гордон выразила надежду, что блогера накажут по всей строгости закона.

«Я считаю, что у широкой общественности не должно быть иллюзии, что можно просто откупиться и безнаказанным выйти из такой ситуации», — заключила она.

ДТП с участием пранкера Эдварда Била произошло 1 апреля. Блогер сидел за рулем спорткара Audi и на огромной скорости вылетел на встречную полосу. Все произошло на Новинском бульваре в Москве. Автомобиль Била врезался в Volkswagen, за рулем которого сидела Артемова.

Бил признал свою вину на заседании суда и заявил, что готов оказать помощь всем пострадавшим.