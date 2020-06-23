Адвокат: Уилан еще не решил, просить ли президента о помиловании

Американца Пола Уилана приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Пока не известно, намерен ли он просить о помиловании президента РФ Владимира Путина.

Решение Уилан должен принять после консультаций, которые он проведет с представителями нескольких стран. Американцу предстоит беседа с дипломатами из США, Великобритании, Ирландии и Канады. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката осужденного Ольгу Карпову.

«Это вопрос пока остается открытым и будет принят Полом после консультаций с представителями посольств», — сказала юрист. Речь идет о дипломатах тех государств, гражданином которых он является.

Карпова добавила, что в любом случае тему поднимут после вступления приговора в силу. Это произойдет в конце текущей недели.

После вынесения приговора Уилан не выглядел подавленным. Американца могли обменять на Виктора Бута или Константина Ярошенко, но оснований для этого так и не нашли.