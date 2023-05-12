Общество 12 мая 2023, 12:08 Адвокат Учаева посоветовала сразу подавать в суд на отца-неплательщика алиментов

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Если горе-отец не платит алименты, то не нужно пытаться бесконечно договариваться, лучше сразу подать в суд. Об этом News.ru рассказала адвокат Ольга Учаева.

По ее словам, важно, чтобы отец был вписан в свидетельство о рождении. Если нет, то сначала нужно будет доказать факт того, что он является родителем. Делается это так же через суд. После процедуры установления отцовства можно перейти к алиментам.

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Даже если мужчина не трудоустроен официально, суд все равно назначит фиксированную сумму, исходя из прожиточного минимума.

«Если после судебного решения отец не платит алименты, судебный акт поступает к судебным приставам-исполнителям, начинает расти долг по алиментам. За злостных неплательщиков сейчас взялись, к ним применяются такие меры, как лишение водительских прав, запрет на выезд за пределы РФ, арест имущества, вплоть до уголовной ответственности», — подчеркнула Ольга Учаева.

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