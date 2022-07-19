Адвокат Трунов раскритиковал идею наказывать курящих соседей

Закон о запрете курения является неэффективным, так как наказание за его нарушение незначительное. Таким мнением поделился президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала заявил, что существует возможность наказать курящих соседей. Однако Трунов отметил, что доказать факт курения в подъезде сложно. Кроме того, на это потребуется много времени, а само наказание будет незначительным.

«Плохо то, что повторность не влечет за собой повышения ответственности. Участковые относятся к этому достаточно скептично, потому что 500 рублей никого не дисциплинируют, а доказательств нужно собирать много», — рассказал специалист.