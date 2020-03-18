Адвокат Трунов: наказание за нарушение карантина нужно ужесточить

«Я считаю необходимо ужесточать наказание в части, когда люди скрылись из больницы или нарушили самоизоляцию, чем повлекли смерть людей. И здесь вопрос уже уголовного наказания и лишения свободы до 5 лет как минимум», — отметил Трунов.

Эксперт напомнил о «возвращении депутата Госдумы РФ от ЛДПР из зараженной страны, который не самоизолировался в соответствии с требованиями московского правительства и пришел на заседание Госдумы, на котором выступал президент России». По словам адвоката, политик поставил под угрозу «здоровье всей Государственной Думы».

Он выступил за введение нормы об обязательной проверке всех погибших на коронавирус.

«Сегодня в Германии обязательном порядке принято тестирование всех умерших для того, чтобы установить причины смерти, у нас этой нормы нет», — пояснил Трунов.