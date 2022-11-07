Адвокат Тропин посоветовал не угрожать шумным соседям | 360°

Общество 07 ноября 2022, 17:40 Адвокат Тропин посоветовал не угрожать шумным соседям Адвокат Тропин: за конфликт с шумными соседями могут привлечь к уголовной ответственности

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За конфликт с шумными соседями могут привлечь к ответственности, в том числе наказав тюремным сроком. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал адвокат Лев Тропин.

По словам специалиста, правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье «Угроза убийством».

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«Не рекомендуется угрожать физической расправой шумным соседям. <…> С шумными соседями вам помогут справиться полиция, управляющая организация и суд», — добавил Тропин.

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Он подчеркнул, что за подобные угрозы человек может получить до двух лет лишения свободы.