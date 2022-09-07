Адвокат Тютюнникова рассказала об ответственности, которую можно понести за хождение голым по балкону | 360°

Общество 07 сентября 2022, 11:06 Поделиться Telegram

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Viber Адвокат Тютюнникова рассказала об ответственности, которую можно понести за хождение голым по балкону

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Адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова в разговоре с РИА «Новости» рассказала, какую ответственность может понести человек за хождение голым по балкону или по квартире.

Эксперт отметила, что раздеваться дома законом не запрещено, однако делать это нужно так, чтобы наготу не увидели находящиеся на улице дети через незакрытое окно.

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В случае, если ребенок расскажет о том, что увидел своим родителям, то они могут написать заявление в полицию. Против раздевшегося правоохранительные органы заведут уголовное дело по статье «Развратные действия», написали «Дни.ру».

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Для того, чтобы завести дело, достаточно лишь показаний ребенка, их родителей или других законных представителей. Потерпевший не сможет отозвать свое заявление, если захочет, добавила Тютюнникова.

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