Адвокат Тютюнникова рассказала об ответственности, которую можно понести за хождение голым по балкону | 360°

Все новости

Важное

07 сентября 2022, 11:22

Страны Балтии договорились по вопросу ограничения въезда для россиян по шенгену

Подмосковье

07 сентября 2022, 11:18

Подмосковье побило рекорд России и СССР по сбору зерновых культур

Реклама

Деньги

07 сентября 2022, 11:06

Кабмин России утвердил ставки и срок выдачи промышленной ипотеки

Здоровье

07 сентября 2022, 11:05

Озвучена неожиданная польза натурального кофе

Подмосковье

07 сентября 2022, 11:00

Голосовой помощник по вопросам дольщиков принял свыше 2 тысяч звонков в Подмосковье

Власть

07 сентября 2022, 10:39

Путин сообщил, что Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:37

Пассажиры смогут выбрать дизайн салона новых автобусов в Подмосковье

Важное

07 сентября 2022, 10:35

Путин заявил, что Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:19

Умные камеры начнут выявлять дефекты и нарушения во дворах Подмосковья

Общество

07 сентября 2022, 11:06

Адвокат Тютюнникова рассказала об ответственности, которую можно понести за хождение голым по балкону

Читать 360tv в

Адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова в разговоре с РИА «Новости» рассказала, какую ответственность может понести человек за хождение голым по балкону или по квартире.

Эксперт отметила, что раздеваться дома законом не запрещено, однако делать это нужно так, чтобы наготу не увидели находящиеся на улице дети через незакрытое окно.

Реклама

В случае, если ребенок расскажет о том, что увидел своим родителям, то они могут написать заявление в полицию. Против раздевшегося правоохранительные органы заведут уголовное дело по статье «Развратные действия», написали «Дни.ру».

Реклама

Для того, чтобы завести дело, достаточно лишь показаний ребенка, их родителей или других законных представителей. Потерпевший не сможет отозвать свое заявление, если захочет, добавила Тютюнникова.

Законы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама