22 августа 2023, 12:23
Адвокат Титов: отцы-одиночки могут получать алименты до 30 тысяч рублей
Отцы, которые самостоятельно занимаются воспитанием ребенка до трех лет, могут претендовать на выплаты по алиментам от матери до 30 тысяч рублей. Об этом сообщил адвокат по семейным делам Илья Титов в беседе с Ura.ru.
По словам специалиста, ранее на законодательном уровне можно было взыскивать алименты только матерям, теперь оба родителя уравнены в правах.
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Адвокат отметил, что при индивидуальном рассмотрении дела будет учитываться объем расходов нуждающегося супруга и финансовое положение плательщика. В среднем алименты взыскиваются каждый месяц в размере двух прожиточных минимумов.
Дети
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