Общество 22 августа 2023, 12:23 Адвокат Титов: отцы-одиночки могут получать алименты до 30 тысяч рублей

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Отцы, которые самостоятельно занимаются воспитанием ребенка до трех лет, могут претендовать на выплаты по алиментам от матери до 30 тысяч рублей. Об этом сообщил адвокат по семейным делам Илья Титов в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, ранее на законодательном уровне можно было взыскивать алименты только матерям, теперь оба родителя уравнены в правах.

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Адвокат отметил, что при индивидуальном рассмотрении дела будет учитываться объем расходов нуждающегося супруга и финансовое положение плательщика. В среднем алименты взыскиваются каждый месяц в размере двух прожиточных минимумов.