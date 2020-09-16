Адвокат Тесака прокомментировал его последнюю записку
Адвокат Владимир Краснов рассказал «Ридусу», что отец умершего националиста Максима Марцинкевича (Тесака) планирует в ближайшие дни поехать в челябинский СИЗО за телом сына.
«Получим документы, заключение о смерти с причинами, будем принимать все меры, чтобы привлечь внимание к делу, настаивать на судебно-медицинской экспертизе», — пояснил юрист.
Он добавил, что считает правдоподобной предсмертную записку Марцинкевича. Адвокат отметил иронию и сарказм последних строк Тесака о том, что он приносит администрации СИЗО извинения за причиненные неудобства.
«Ну да, сейчас в администрации наступило много неудобных моментов», — заметил собеседник издания.