Адвокат Тесака прокомментировал его последнюю записку

«Получим документы, заключение о смерти с причинами, будем принимать все меры, чтобы привлечь внимание к делу, настаивать на судебно-медицинской экспертизе», — пояснил юрист.

Он добавил, что считает правдоподобной предсмертную записку Марцинкевича. Адвокат отметил иронию и сарказм последних строк Тесака о том, что он приносит администрации СИЗО извинения за причиненные неудобства.

«Ну да, сейчас в администрации наступило много неудобных моментов», — заметил собеседник издания.