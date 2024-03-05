Общество 05 марта 2024, 15:24 Адвокат Старинский заявил, что нет необходимости менять паспорт после взлома аккаунта на «Госуслугах»

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Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что не видит необходимости в замене паспорта после взлома аккаунта на «Госуслугах».

По его словам, мошенники не смогут воспользоваться полученными данными без верификации и подписи. Единственное, что стоит сделать пользователю сайта, это сменить пароль от личного кабинета и проверить поданные заявления.

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«Если взломали „Госуслуги“, надо поменять пароль и посмотреть, какие манипуляции были произведены для того, чтобы минимизировать последствия», — сказал он.