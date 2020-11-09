Адвокат срочника Шамсутдинова предрек, что расстрел под Воронежем может негативно повлиять на дело его подзащитного
Адвокат Руслан Нагиев, представляющий в суде интересы срочника Рамиля Шамсутдинова, не исключил, что на деле его подзащитного может негативно сказаться расстрел трех человек под Воронежем. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Я не исключаю, что дело срочника, стрелявшего под Воронежем, может негативно повлиять на наше дело», — допустил юрист.
Он напомнил, что у каждого преступления есть мотив, и необходимо выслушать объяснения солдата Антона Макарова, которого заподозрили в расстреле на аэродроме в Воронежской области. Адвокат добавил, что мнение присяжных может сформироваться в зависимости от мотивов, которыми руководствовался Макаров.