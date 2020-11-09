Адвокат срочника Шамсутдинова предрек, что расстрел под Воронежем может негативно повлиять на дело его подзащитного

«Я не исключаю, что дело срочника, стрелявшего под Воронежем, может негативно повлиять на наше дело», — допустил юрист.

Он напомнил, что у каждого преступления есть мотив, и необходимо выслушать объяснения солдата Антона Макарова, которого заподозрили в расстреле на аэродроме в Воронежской области. Адвокат добавил, что мнение присяжных может сформироваться в зависимости от мотивов, которыми руководствовался Макаров.