Адвокат сообщил об обысках у журналистки из Москвы. Это связывают с делом Сафронова

Правоохранители утроили обыск в квартире журналистки Таисии Бекбулатовой, написал юрист Павел Чиков. Она знакома с советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, которого ранее задержали по делу о госизмене. Адвокаты предполагают, что обыск в квартире сотрудницы СМИ может быть связан с этим задержанием.

«Утром силовики пришли с обыском в московскую квартиру, где живет главный редактор журнала „Холод“ Таисия Бекбулатова. Она успела сообщить об этом мне и перестала выходить на связь. Коллеги Таисии подтвердили, что с утра не могут связаться с ней», — сообщил в Telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Он добавил, что к квартире главного редактора издания «Холод» приехал адвокат Николай Васильев. Правозащитник видел, как в помещение входили два человека в штатском, но его самого к Бекбулатовой не пропустили.

«С чем связан обыск, неизвестно, но, судя по публикациям в социальных сетях, Бекбулатова близко знакома с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым», — заключил Чиков.

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова утром 7 июля задержали сотрудники ФСБ. На него завели уголовное дело о государственной измене. Следствие считает, что мужчина мог работать на одну из спецслужб НАТО. Перед назначением на должность в Роскосмосе Сафронов работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсант». В издательском доме вместе с ним работала Бекбулатова.