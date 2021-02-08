Адвокат сообщил, что экс-схимонах Сергий готов дать показания

«Он не отказывался, в протоколах это отражено, мы готовы давать показания, но на данный момент до сих пор на адвокатский запрос не предоставлено решение церковного суда [об отлучении от церкви], которое является основой для обвинений по статьям о самоуправстве и статье 148», — сказала она ТАСС.

Адвокат отметила, что данное решение является основой того, что он якобы действовал незаконно. Пока им выдали только резолютивную часть решения церковного суда.

Герасимова также добавила, что намерена обжаловать решение Басманного суда Москвы, который признал законными действия следователя при задержании бывшего схимонаха. Адвокаты в жалобе просили признать незаконными ночной допрос схимонаха и ряд других обстоятельств его задержания.

В середине января Романова перевели в СИЗО «Матросская Тишина». Он обвиняется по нескольким статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.