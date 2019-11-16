Адвокат Соколова призвал журналистов к молчанию в связи с похоронами аспирантки Анастасии Ещенко

«Прошу воздержаться от публикаций, новостей, шоу и т. д. Прошу поддержать защиту в стремлении оградить родных и близких жертвы инцидента от назойливых напоминаний о трагедии», — указал адвокат.

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По его мнению, «чрезмерное смакование подробностей преступлений» свидетельствует об отсутствии культуры милосердия в обществе. При этом он высказал соболезнования от лица Соколова и его семьи родным девушки.

9 ноября 2019 года Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, соавтора научных работ Анастасии Ещенко.

Соколов оформил явку с повинной, ему также была назначена психиатрическая экспертиза. Есть вероятность, что бывший доцент СПбГУ действовал в состоянии аффекта.

По словам самого подсудимого, убийство было совершено на почве личного конфликта. В его отношении была избрана мера пресечения «в виде заключения под стражу на два месяца в СИЗО». Обвинение он назвал справедливым и выразил раскаяние. Официальное обвинение Соколову пока не предъявлено. СК на данный момент ведет расследование.