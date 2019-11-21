Адвокат Соколова обратится к Бастрыкину после утечки видео с попыткой суицида

Ранее в сети появилось видео попытки суицида Олега Соколова, который обвиняется в жестоком убийстве своей студентки Анастасии Ещенко. Его адвокат Александр Почуев рассказал «360», как этот ролик мог попасть в общий доступ.

«Судя по качеству и ракурсу съемки, это видео с видеорегистратора сотрудника конвоя, капитана полиции, который и предотвратил суицид», — пояснил Почуев.

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Соколов пытался покончить с собой в ходе следственного эксперимента, который проходил в его квартире 7 ноября. Ради чистоты эксперимента с историка сняли наручники. Он воспользовался этим и выхватил кортик из рук полицейского.

Адвокат обвиняемого не смог ответить на вопрос, как именно этот ролик мог попасть в Сеть.

«Кто слил, тут уж большой вопрос. Сотрудники полиции действовали четко и профессионально, от защиты мы высказали слова благодарности», — отметил Почуев.

Он также подчеркнул, что направил ходатайство на имя председателя СК России Александра Бастрыкина — «о пресечении подобного незаконного раскрытия подробностей следственных действий».