Адвокат Соколова обратится к Бастрыкину после утечки видео с попыткой суицида
«Судя по качеству и ракурсу съемки, это видео с видеорегистратора сотрудника конвоя, капитана полиции, который и предотвратил суицид», — пояснил Почуев.
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Соколов пытался покончить с собой в ходе следственного эксперимента, который проходил в его квартире 7 ноября. Ради чистоты эксперимента с историка сняли наручники. Он воспользовался этим и выхватил кортик из рук полицейского.
Адвокат обвиняемого не смог ответить на вопрос, как именно этот ролик мог попасть в Сеть.
«Кто слил, тут уж большой вопрос. Сотрудники полиции действовали четко и профессионально, от защиты мы высказали слова благодарности», — отметил Почуев.
Он также подчеркнул, что направил ходатайство на имя председателя СК России Александра Бастрыкина — «о пресечении подобного незаконного раскрытия подробностей следственных действий».