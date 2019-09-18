Адвокат Сноудена защитит актера Устинова в суде

Песков призвал дождаться результата апелляции по делу Устинова Подробнее

По его словам, именно работники театра попросили адвоката представлять интересы Устинова.

«Мы надеемся, что он (Кучерена — при. ред.) как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения», — пояснил Райкин.

Перед этим театральные деятели также обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под контроль инцидент с приговором актеру.

Как отметил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков, российские власти знают о произошедшем, но повлиять на решение суда не могут. Кремль заверил, что необходимо дождаться результатов по апелляции.

Павел Устинов получил 3,5 года колонии общего режима после того, как его задержали во время несогласованной акции в центре Москвы. Во время задержания сержант полиции Александр Лягин получил вывих плеча, что послужило причиной вынесения приговора актеру за применение насилия. Сам Устинов своей вины не признал, а на защиту арестованного встала общественность.