Адвокат Шель объяснил, что делать в случае наезда электросамоката

Адвокат Юрий Шель в беседе с журналистами Teleprogramma.pro объяснил как быть, если на вас наехал самокат. По словам эксперта, на данный момент в России водитель электросамоката приравнивается по степени ответственности к пешеходу.

«Согласно закону, источником повышенной опасности являются автомобиль, мотоцикл, мопед… А водитель электросамоката приравнивается по степени ответственности к пешеходу. Но очень скоро, я уверен, Госдума внесет поправки и дополнения к существующим законам на этот счет», — сказал он.

Адвокат отметил, что в случае ДТП с электросамокатами с мощностью свыше 250 Ватт нужно вызывать Госинспекцию.

«Необходимо сразу вызвать сотрудников Госинспекции по безопасности дорожного движения, если произошло ДТП. Они составят схему, протокол, опросят свидетелей, и после всего этого вынесут постановление об административной ответственности. В случае нанесения тяжкого вреда здоровью — придется отвечать по уголовной статье. Например, если потерпевший ударился головой и получил ушиб мозга. В этом случае виновному грозит до двух лет лишения свободы», — резюмировал эксперт.