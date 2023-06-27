Общество 27 июня 2023, 11:50 Адвокат Шакина: взыскать алименты с должника за границей практически невозможно, если у него нет активов в России

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При смене места жительства и выезде за пределы России мужчины могут уклоняться от уплаты алиментов. Взыскать средства с должника будет невозможно, если у него нет никаких активов в РФ, сообщила адвокат Виктория Шакина в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, матери, в первую очередь, необходимо обратиться в суд с иском о неуплате алиментов. При отсутствии у мужчины активов в России следует искать возможности исполнения решения российского суда в государстве, где проживает отец.

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Адвокат отметила, что в этом случае матери понадобится помощь специалиста соответствующей иностранной страны.