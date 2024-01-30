Общество 30 января 2024, 16:17 Адвокат Шакина напомнила, что сожители не могут претендовать на раздел совместно нажитого имущества

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Если партнеры не состояли в официальном браке, то они не могут претендовать на раздел имущества по окончанию отношений. Об этом News.ru рассказала адвокат Виктория Шакина.

Она объяснила, что даже если квартира была куплена на совместные средства, она достанется тому, на кого оформлена документально. И второй сожитель никак не сможет доказать свои права на недвижимость. Любые другие утверждения эксперт назвала мифом.

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«Судебная практика однозначна: приобретенная в период сожительства квартира останется в собственности того сожителя, на имя которого она приобретена и зарегистрирована, а ипотечный долг останется его личным обязательством», — подчеркнула юрист.

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