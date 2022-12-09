Общество 09 декабря 2022, 23:14 Адвокат Шагин рассказал, в каких случаях можно претендовать на квартиру без завещания Адвокат Шагин заявил, что гражданская жена может претендовать на квартиру супруга

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В случае смерти человека на его жилье может претендовать гражданский муж или гражданская жена. Такой информацией поделился адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. Об этом сообщил Life.

Специалист пояснил, при отсутствии завещания на получение недвижимости может претендовать нетрудоспособный человек, который находился на иждивении наследодателя.

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Кроме того, потенциальный получатель наследства должен был проживать с погибшим по меньшей мере год, написал сайт kp.ru.

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