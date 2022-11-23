Общество 23 ноября 2022, 11:59 Адвокат Шагин объяснил, как получить компенсацию из-за травмы во время гололеда Адвокат Шагин: по «гололедным» искам суды назначают компенсации в зависимости от травмы

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Адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин в разговоре с Life объяснил, куда стоит обращаться в случае получения травмы из-за гололеда на дороге и какую компенсацию можно получить.

По словам эксперта, в случае, если виновник готов возместить все убытки за лечение добровольно, то есть во внесудебном порядке выплатить некое возмещение, то всегда проявляется интерес не только к справке из травмпункта, но и к другим доказательствам.

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«На размер компенсации, которую получают пострадавшие, влияет множество факторов, но в большей степени то, как фиксировалось происшествие», — подчеркнул Шагин.

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Сейчас суды, как правило, суммируют расходы на лечение, потерю дохода за период нетрудоспособности и моральный вред. Если в Москве выплаты могут достигать до 200 тысяч рублей, то в регионах они немного ниже — до 150 тысяч рублей.