Общество 06 февраля 2024, 12:14 Адвокат Шагин: кадастровая цена большинства объектов редко совпадает с их рыночной стоимостью

Читать 360tv в

В России провели кадастровую переоценку всей недвижимости, ее результаты повлияют на величину налога за 2024 год. При этом кадастровая цена большинства объектов редко совпадает с их рыночной стоимостью, сообщил адвокат Дмитрий Шагин в беседе с Life.

По словам специалиста, это касается случаев, когда недвижимость сильно запущена, но расположена в престижном районе и хорошем доме. При оценке учитываются только возраст дома, площадь квартиры, район, населенный пункт, поэтому стоимость двух одинаковых квартир в одном доме может быть равной вне зависимости от состояния жилья.

Реклама

Отмечается, что кадастровая стоимость жилой недвижимости в Москве с 1 января 2024 года увеличилась в среднем на 21%.