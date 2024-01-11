Общество 11 января 2024, 18:51 Адвокат Шадыева: повышение образовательного уровня поможет увеличить зарплату

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Повышение образовательного уровня и квалификации поможет подняться по карьерной лестнице и увеличить размер зарплаты. Об этом сообщила адвокат Замира Шадыева в беседе с Life.

По словам специалиста, также оплата труда может повышаться благодаря прохождению курсов по переподготовке и присвоению профессиональных разрядов. Кроме того, можно увеличить размер годового дохода с помощью премий, которые дают результативным сотрудникам.

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Шадыева отметила, продвижение внутри компании должно быть в интересах самого работника.