Общество 12 марта 2024, 18:30 Адвокат Шабанова посоветовала использовать договор дарения при передаче недвижимости близким родственникам

Читать 360tv в

Если человек хочет переписать недвижимость на близкого родственника, то лучше воспользоваться договором дарения. Об этом «Мир 24» рассказала адвокат Виктория Шабанова.

Она объяснила, что подобный документ можно составить как в произвольной форме, так и у нотариуса. Главный плюс договора дарения в том, что получивший недвижимость не будет платить 13% подоходного налога. Но это распространяется только на родителей, детей и родных сестер и братьев.

Реклама

«Но несмотря на то, что есть несколько способов передачи недвижимого имущества родственникам или супругам, перед совершением сделки я все равно рекомендую обратиться за помощью к юристу, что избежать неловких ситуаций в дальнейшем», — посоветовала эксперт.

Авторы: