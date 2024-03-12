12 марта 2024, 18:30
Адвокат Шабанова посоветовала использовать договор дарения при передаче недвижимости близким родственникам
Если человек хочет переписать недвижимость на близкого родственника, то лучше воспользоваться договором дарения. Об этом «Мир 24» рассказала адвокат Виктория Шабанова.
Она объяснила, что подобный документ можно составить как в произвольной форме, так и у нотариуса. Главный плюс договора дарения в том, что получивший недвижимость не будет платить 13% подоходного налога. Но это распространяется только на родителей, детей и родных сестер и братьев.
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«Но несмотря на то, что есть несколько способов передачи недвижимого имущества родственникам или супругам, перед совершением сделки я все равно рекомендую обратиться за помощью к юристу, что избежать неловких ситуаций в дальнейшем», — посоветовала эксперт.
Недвижимость
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