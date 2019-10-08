Адвокат сестер Хачатурян рассказал, кто на самом деле звонил в полицию

В полицию с признанием в убийстве отца звонила не Ангелина, а Мария Хачатурян. Об этом «360» сообщил адвокат Ангелины Алексей Паршин.

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«Звонила Мария, которая была признана невменяемой, и, согласно экспертизам, эксперт-психиатр сделал вывод, что в течение первых трех суток после произошедшего 27 июля 2018 года психическое состояние Марии было нестабильным и могло влиять на ее действия и поведение после совершения инкриминируемого деяния», — заявил Паршин.

Речь, в частности, идет о звонках в полицию и скорую помощь, о нанесении травм другу другу, даче объяснений при описании случившегося и первичных показаний.

«В связи с этим ее действия нельзя расценивать как последовательные, понятные ей самой и окружающим. Кстати, нестабильным было состояние и Крестины и Ангелины», — отметил защитник.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой девушка призналась в убийстве отца. При этом она назвала себя Ангелиной.

Три сестры — Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян — обвиняются в убийстве своего отца. Михаил Хачатурян умер 27 июля 2018 года. Ему было нанесено множество ножевых ударов.