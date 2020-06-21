Адвокат сестер Хачатурян объяснил затянувшееся рассмотрение дела

Следователи посчитали, что сестры Хачатурян затянули время с ознакомлением с делом. Однако оказалось, что виноваты в этом не девушки, а пандемия коронавируса. Ситуацию «360» прояснил адвокат сестер Хачатурян Ярослав Пакулин.

«Никто ознакомление не затягивал», — сказал он.

Все эти длительные сроки вызваны сложностью из-за пандемии и из-за мер, которые приняты в связи с ней. Девушки передвигались самостоятельно, а значит, могли выписывать себе пропуска только два раза в неделю. В противном случае их бы пришлось возить на машине сотрудников ФСИН, а это не так просто, как может показаться со стороны, объяснила сторона защиты.

«Раз они считают, что ознакомлению подлежат только материалы, которые собраны дополнительным расследованием, то это не так. По закону все участники — обвиняемые, потерпевшие — имеют право на ознакомление со всеми материалами дела, в том числе на проверку — изменились тома, которые были ранее, или не изменились», — отметил Пакулин.

По его мнению, следователи не учли эти обстоятельства и подали в суд на «ограничение слишком большое» — на четыре или пять рабочих дней. А суд с этим не согласился и решил, что если уж и ограничивать, то уже на две недели. «Этого времени нам хватит в запас», — заявил адвокат.

Сейчас прокуратура будет проверять, выполнил ли следователь предписания, данные в прошлый раз, в декабре. И если там сочтут, что дело готово к рассмотрению в суде, оно поступит в этот орган государственной власти. Если же будут претензии — новые появятся или прежние сохранятся — дело будет опять возвращено к следователю.

Пакулин напомнил, что была проверена версия потерпевших о наличии корыстных мотивов у сестер Хачатурян. Ее опровергли, психологи и психиатры подтвердили свои выводы.

«Поэтому эта версия с точки зрения прокурорских должна быть принята как проверенная и неподтвержденная. А вот указания заместителя генерального прокурора Гриня о том, что необходимо переквалифицировать действия на необходимую оборону, они почему-то следователем проигнорированы. Вот этот вопрос и будет, видимо, опять обсуждаться в Генеральной прокуратуре: возвращать дело с требованием устранить тот недостаток или же уже отдать его на откуп суду», — сказал адвокат.

Я думаю, прокуратура здесь должна проявить принципиальность, последовательность Ярослав Пакулин адвокат сестер Хачатурян.

Сестры Хачатурян обратились в ООН с просьбой объединить их дела.

«Пока еще ответа нет. Но мы там и не рассчитывали на быстрый ответ. Там сейчас в основном вопросы, связанные с пандемией, разбираются», — заявил Пакулин.

По поводу дела высказался и адвокат семьи Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили.

«16 июня, в 15:00, в Басманном районом суде города Москвы состоялось рассмотрение ходатайства об установлении определенного срока ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемой Хачатурян К.М. и ее защитнику. По мнению следственного органа СК РФ, указанные выше лица затягивали сроки ознакомления с делом», — заявил он.

Суд вынес решение об удовлетворении ходатайства следствия, отметил он. А значит, сестрам, адвокатам и представителю Дундук дали возможность ознакомиться с уголовными делами до 28 июня 2020 года.