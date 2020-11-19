Адвокат Сергея Харитонова прокомментировал угрозы Яндиева

Адвокат Александр Кравцов сообщил «360», что слова бойца смешанного стиля (MMA) Адама Яндиева в адрес его коллеги по виду спорта Сергея Харитонова о том, что с ним сможет произойти что-то «нехорошее», нельзя однозначно оценивать как угрозу убийством.

Правозащитник также уточнил, что собирается обжаловать не сам факт выхода Яндиева из изолятора, а действия правоохранительных органов вообще. Это разные вещи.

«Я не могу подробно об этом говорить, не нарушив тайну дознания, следствия. По поводу заявления Яндиева — это оценочное суждение, что была угроза убийством. Сергей воспринял его слова именно так», — сообщил адвокат.

После произошедшей драки Яндиев в интервью автору YouTube-канала «Podcast Golitsin Experience» попросил Харитонова остановиться и не «лить страшную грязь».

«Тебе, Сергей, надо одуматься, хотя бы немного полечить свою голову и замолчать уже. Ты очень далеко зашел. Завтра может нехорошее что-то с тобой произойти. И потом чтобы меня не обвиняли, что я где-то виноват или причастен к этому», — сказал Яндиев.

В ответ Харитонов заявил: «Я никого не боюсь и иду только вперед. За кем правда — тот и сильнее».

Драка между бойцами ММА произошла 13 ноября. Харитонов получил несколько травм и находится в больнице. В отношении Яндиева, который первым нанес удар, возбуждено два уголовных дела, но 17 ноября его выпустили из ИВС-1, где он находился после задержания.