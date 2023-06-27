Общество 27 июня 2023, 16:53 Адвокат Сенина: в России увеличился спрос на услуги медиаторов для разрешения споров супругов

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Спрос на услуги медиаторов и посредников в проведении переговоров для урегулирования конфликтов между супругами увеличился в России. Об этом сообщила адвокат Елена Сенина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, распространенная процедура медиации является своеобразной альтернативой брачному договору. Когда супруги никак не могут прийти к единому мнению, в переговорный процесс включается обученный специалист.

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Сенина отметила, что медиаторы могут организовать всю работу таким образом, чтобы стороны договорились.