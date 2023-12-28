Общество 28 декабря 2023, 12:08 Адвокат Сенина напомнила, что за незаконную вырубку елок может грозить уголовная ответственность

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Соблазн не тратиться на покупку елки в преддверии Нового года, а просто срубить понравившееся дерево в лесу может обернуться уголовным делом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала адвокат Елена Сенина.

Она объяснила, что уголовная ответственность наступает, если причиненный ущерб оценят более чем в пять тысяч рублей. Кроме того, правоохранители еще и конфискуют инструмент, которым рубили дерево.

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«Если значительный размер, то есть больше пяти тысяч рублей стоимость того, что вырубили, то возможно привлечение и к уголовной ответственности. Поэтому, будьте осторожны. Лучше приобретать, покупать, чеки сохранять на всякий случай, если остановят», — рассказала адвокат.

Она также добавила, что перевозке большой елки на машине, она может свешиваться впереди и сзади не более, чем на метр, а по бокам — не более 40 сантиметров.

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