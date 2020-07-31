Адвокат семьи Захарова назвал «инсинуациями» слухи о компенсации в 150 млн рублей от Ефремова

«Очередная инсинуация о том, что семья Захаровых якобы запросила 150 млн рублей, чтобы закрыть дело, выглядит совсем нелепо. Во-первых, семья Захаровых никак не может повлиять на закрытие дела. Во-вторых, непонятно, за что готов платить господин Ефремов, если его вины в случившейся трагедии нет?» — пояснил адвокат.

Он отметил, что его подопечные «ждут справедливого суда» и не собираются принимать или требовать компенсацию. По мнению Добровинского, информация о заоблачной сумме возмещения распространяется в Сети для поднятия чьих-то рейтингов. Адвокат добавил, что авторы слухов не смогли придумать «складную историю».

О крупной сумме возмещения ущерба заговорил Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова. По его словам, потерпевшие сначала просили 100 миллионов рублей, а потом подняли требование до 150 миллионов. Пашаева считает, что семья Захарова в рамках уголовного дела может рассчитывать только на 800 тысяч рублей.

Первое слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера Ефремова прошло в четверг, 30 июля. Позже суд принял решение отставить артиста под домашним арестом до января 2020 года.