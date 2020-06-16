    16 июня 2020, 14:40

    Адвокат семьи погибшего Захарова рассказал об очередном допросе Ефремова

    Мария Шагиахметова

    Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский рассказал, что Михаила Ефремова вызвали на допрос. Он пройдет 17 июня.

    Правозащитник Александ Добровинский сообщил радиостанции «Говорит Москва», о дате проведения допроса Ефремова. Кроме этого адвокат потерпевшей стороны передадут следователям соответствующие ордена.

    Ранее Добровинский рассказал о сроке, который потребует семья погибшего Сергея Захарова. По его словам, родственники приняли решение согласиться с тем сроком заключения, который предложит прокурор во время суда. В соответствии с уголовным делом, которое сейчас заведено на актера, Михаилу Ефремову грозит 12 лет тюрьмы.

    Авария с участием актера произошла 8 июня, когда Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. За рулем второй машины был 57-летний Сергей Захаров. Он был госпитализирован и находился в коме, утром следующего дня стало известно, что Захаров скончался. Медицинское освидетельствование выявило алкоголь в крови актера.