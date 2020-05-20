Адвокат семьи Михаила Хачатуряна назвал условие, при котором дела сестер объединят в одно
Юрист пояснил, почему нельзя соединять дела Марии Хачатурян с производством против Крестины и Ангелины.
«По Марии будет рассматриваться вопрос о назначении принудительных мер медицинского характера. А в другом суде рассмотрят уголовное дело по существу», — заметил Чугуашвили.
Он предложил защите сестер оспорить экспертизу в отношении Марии, назвав состоявшуюся процедуру «незаконной, необоснованной и липовой».
«Пусть <…> признают ее как лицо, которое осознавало фактический характер и опасность своих действий. И тогда дело будет рассматриваться, безусловно, в одном производстве — по предъявленному [сестрам] обвинению», — подчеркнул адвокат.
По его мнению, обращение сестер к спецдокладчику ООН стало попыткой «давления на следствие и суд». Из-за резонанса дела девушкам и так изменили меру пресечения, хотя, наоборот, ограничение свободы стоило бы продлить.
«Осталось пойти на передачу „В мире животных“ и „Модный приговор“. В Гаагу пусть еще обратятся», — сказал Георгий Чугуашвили, отметив. что в российском законодательстве возникшие во время дела сестер Хачатурян отношения регулируются «абсолютно четко».
Проведенное расследование, напомнил юрист родственников Михаила Хачатуряна, показало, что действовали девушки по предварительному сговору и готовились к преступлению.
Один из защитников Марии Хачатурян Ярослав Пакулин ранее пояснил, что за поддержкой ООН адвокаты обратились из-за разного видения дела СК и прокуратурой.