Адвокат семьи Михаила Хачатуряна назвал условие, при котором дела сестер объединят в одно

Сестры Хачатурян обратились в ООН за помощью. Адвокат родственников Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили заявил «360», что решение о раздельном рассмотрении уголовного дела было обоснованным.

Юрист пояснил, почему нельзя соединять дела Марии Хачатурян с производством против Крестины и Ангелины.

«По Марии будет рассматриваться вопрос о назначении принудительных мер медицинского характера. А в другом суде рассмотрят уголовное дело по существу», — заметил Чугуашвили.

Он предложил защите сестер оспорить экспертизу в отношении Марии, назвав состоявшуюся процедуру «незаконной, необоснованной и липовой».

«Пусть <…> признают ее как лицо, которое осознавало фактический характер и опасность своих действий. И тогда дело будет рассматриваться, безусловно, в одном производстве — по предъявленному [сестрам] обвинению», — подчеркнул адвокат.

По его мнению, обращение сестер к спецдокладчику ООН стало попыткой «давления на следствие и суд». Из-за резонанса дела девушкам и так изменили меру пресечения, хотя, наоборот, ограничение свободы стоило бы продлить.

«Осталось пойти на передачу „В мире животных“ и „Модный приговор“. В Гаагу пусть еще обратятся», — сказал Георгий Чугуашвили, отметив. что в российском законодательстве возникшие во время дела сестер Хачатурян отношения регулируются «абсолютно четко».

Проведенное расследование, напомнил юрист родственников Михаила Хачатуряна, показало, что действовали девушки по предварительному сговору и готовились к преступлению.

Один из защитников Марии Хачатурян Ярослав Пакулин ранее пояснил, что за поддержкой ООН адвокаты обратились из-за разного видения дела СК и прокуратурой.