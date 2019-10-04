Адвокат семьи Игоря Талькова снова попытался довести дело об убийстве до суда

Обвиняемый все тот же — концертный директор Валерий Шляфман. Он до сих пор живет в Израиле.

Кроме того, сторона защиты рассказала о проведенных экспертизах — баллистической, судебно-медицинской, биолого-химической. В итоге специалисты составили уникальную ситуационную экспертизу, которая включает результаты исследования всех заключений и следственных экспериментов. После этого стало понятно: Шляфман был единственным человеком, который мог выстрелить в Талькова-старшего.

Шляфман два раза давал показания в качестве свидетеля, добавила Аверина.

Азиза приготовилась к суду с Тальковым-младшим Подробнее

Отсутствие обвиняемого в России не мешает рассмотрению уголовного дела в суде.

«Дело может быть рассмотрено в суде и в отсутствие обвиняемого лица, такая практика у нас имеется. Это дело о тяжком преступлении. Нужна добрая воля руководства Следственного комитета. Вот сейчас мы и добиваемся от Следственного комитета передачи дела в суд», — рассказал адвокат.

Аверина заявляла ходатайство о переквалификации действий Шляфмана на статью «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Однако ей пока отказали. Сторона защиты не сдается и действует дальше согласно процедуре.

Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Потасовку устроили музыкант, концертный директор Валерий Шляфман, охранники и любовник певицы Азизы — кикбоксер Игорь Малахов.

Шляфмана обвинили в убийстве по неосторожности, но через несколько месяцев он уехал в Израиль.