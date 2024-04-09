Общество 09 апреля 2024, 16:40 Адвокат Селезнева напомнила, что претендовать на наследство можно только в официальном браке

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Официальный брак дает возможность не только поровну поделить имущество при разводе, но и делает второго супруга наследником первой очереди в случае смерти одного из них. Об этом RuNews24.ru рассказала почетный адвокат России Елизавета Селезнева

Она объяснила, что, если пара просто жила вместе, не регистрируя своих отношений, то без завещания они не могут претендовать на наследство друг друга. В этом случае имущество поделят сначала между детьми и родителями умершего, если они есть и живы.

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Кроме того, в случае расставания паре, не состоявшей в браке, сложно будет получить свою долю от совместно купленных вещей.

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