Адвокат счел справедливым приговор убийце педофила

«Я большой любитель покритиковать суды, но не в данном случае. Во-первых, у нас тут статья предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы», — заметил юрист.

По его словам, самое главное, что есть в этой статье — это умысел. И в данном случае преступление классифицируется как совершенное с прямым умыслом.

«Чисто поверхностно даже буква справедливости сохранена. Ему не дали 10 лет, ему не дали 12 лет, то есть эта вилка сохранена. <…> По убеждению судьи он признан виновным, и с ее точки зрения восемь лет — это справедливое наказание», — добавил специалист.