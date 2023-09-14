Общество 14 сентября 2023, 14:12 Адвокат Сарбаев: страховщик возместит банковскому клиенту потери, если средства списались без его согласия

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В России с 1 октября введут добровольное страхование банковских карт на случай мошенничества. Страховщик возместит клиенту потери только в той ситуации, если средства списались без его согласия, сообщил адвокат Григорий Сарбаев сайту Infox.ru.

По словам специалиста, лимит страховой выплаты составляет 100 тысяч рублей. Все случаи, когда страховщик обязан возместить сумму операции, касаются списания средств без согласия клиента.

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Сарбаев отметил, что зачастую россияне добровольно переводят деньги злоумышленникам под манипулятивным воздействием.