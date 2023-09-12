Общество 12 сентября 2023, 12:36 Адвокат Сапегин заявил, что причиной лесных пожаров чаще всего становятся «черные лесорубы»

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Адвокат Анджей Сапегин в беседе с изданием URA.RU сообщил, что самыми частыми виновниками лесных пожаров становятся «черные лесорубы». Об этом свидетельствуют снимки, сделанные со спутников.

Таким образом злоумышленники стараются скрыть факт незаконной вырубки лесов.

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«Чаще всего пожары возникают по причине умышленного поджога „черными лесорубами“, чтобы сокрыть факты незаконных вырубок», — отметил Сапегин.

По словам члена экспертного совета при комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам Елены Есиной, в стране крайне хватает следователей МЧС по определению причин лесных пожаров.