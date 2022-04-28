Адвокат Сагателян рассказала, как безопасно выразить мнение в интернете

Адвокат Сирануш Сагателян рассказала, как избежать наказания за высказанное в интернете мнение. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Она отметила, что в первую очередь важно точно проверить факты, которые вы хотите озвучить. Также не стоит употреблять нецензурную лексику или оскорблять кого-то.

С осторожностью надо относиться к материалам, в которых речь идет об организациях, запрещенных в России. Кроме того, лучше использовать в высказываниях метафоры и аллегории, не называя конкретных личностей.