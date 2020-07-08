Адвокат Сафронова рассказал о двух экспертизах, подтверждающих секретность данных в деле

Адвокат Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене, рассказал, что в деле есть два заключения экспертов. Они подтверждают секретность переданных его подзащитным данных.

Как сообщает ТАСС, ФСБ приобщила эти экспертные заключения к делу. Одна из экспертиз проведена в прошлом году, а вторая — пару месяцев назад.

«В деле есть два заключения специалистов, подтверждающие секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — маем 2020 года», — рассказал Павлов.

Он добавил, что ознакомиться с этими заключениями защите не дали. Однако они числятся в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Советника генерального директора Роскосмоса задержали 7 июля. Его подозревают в государственной измене. ФСБ предполагает, что он мог передавать секретные военно-технические сведения одной из служб НАТО.