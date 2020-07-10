Адвокат Сафронова оказался не в курсе блокировки счетов экс-журналиста. Суд такого решения не принимал
Юрист Иван Павлов, который представляет интересы Сафронова, рассказал ТАСС, что его не уведомляли о блокировке счетов.
«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», — сказал он, добавив, что подобный процесс «часто проходит по подобным делам».
По словам Павлова, судебный арест счетов зачастую отнимает много времени и процедура может занять «не один день».
По данным близкого к следствию источника, заблокированы все банковские счета не только Сафронова, но и его матери, сестры и ее мужа. Официального подтверждения этим данным пока не было.
В пресс-службе Лефортовского суда рассказали РИА «Новости», что решения по аресту имущества бывшего журналиста не было.
Силовики задержали Ивана Сафронова 7 июля. В ФСБ считают, что он сотрудничал с одной из служб НАТО, передавая ей секретные военно-технические сведения. Адвокат Сафронова уточнил, что его подзащитного подозревают в связях со спецслужбами Чехии. Журналиста арестовали до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.