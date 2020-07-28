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    28 июля 2020, 15:59

    Адвокат: Сафронов изначально не планировал идти на сделку со следствием

    Иван Степанов , Ксения Басырова

    Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от сделки со следствием. Более того, он изначально отвергал такой вариант и не рассматривал его в качестве возможного. Об этом «360» рассказал адвокат журналиста Иван Павлов.

    «Мы не рассматривали такой вариант, не относились к нему серьезно. Это была инициатива следователя: завести разговор о сделке и о том, чтобы Иван поделился своими источниками», — пояснил Павлов.

    По его словам, Сафронов категорически отказывается признавать себя виновным. И это препятствует заключению каких-либо сделок.

    «Сейчас вообще мы ждем, когда у Ивана возьмут анализ на коронавирус, потому что появилось подозрение, что он заразился им. И мы все ждем результаты теста», — добавил Иван Павлов.

    Ранее стало известно, что за делом Ивана Сафронова будет лично следить президент России Владимир Путин. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обо всех новых подробностях и важных элементах сразу будет доложено Путину.

    Сафронова обвиняют в государственной измене. По версии следствия, он передавал сведения, содержащие гостайну, спецслужбам Чехии.

    Новости SMI.FM