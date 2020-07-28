Адвокат: Сафронов изначально не планировал идти на сделку со следствием

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от сделки со следствием. Более того, он изначально отвергал такой вариант и не рассматривал его в качестве возможного. Об этом «360» рассказал адвокат журналиста Иван Павлов.

«Мы не рассматривали такой вариант, не относились к нему серьезно. Это была инициатива следователя: завести разговор о сделке и о том, чтобы Иван поделился своими источниками», — пояснил Павлов.

По его словам, Сафронов категорически отказывается признавать себя виновным. И это препятствует заключению каких-либо сделок.

«Сейчас вообще мы ждем, когда у Ивана возьмут анализ на коронавирус, потому что появилось подозрение, что он заразился им. И мы все ждем результаты теста», — добавил Иван Павлов.

Ранее стало известно, что за делом Ивана Сафронова будет лично следить президент России Владимир Путин. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обо всех новых подробностях и важных элементах сразу будет доложено Путину.

Сафронова обвиняют в государственной измене. По версии следствия, он передавал сведения, содержащие гостайну, спецслужбам Чехии.